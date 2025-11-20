富士S9着ウォーターリヒトは坂路単走でしまい重点。ゴール前で軽く追われ、4F56秒5〜1F12秒0を計時した。石橋師は「予定通り、指示通り。先週のCWコース（6F82秒1〜1F11秒3）で切れのある動きをしていたので」と説明。今週は体調を整える程度で済ました。直近7走は上がり3F最速が5回、2位が2回。一発を秘めている。「ペースが流れてほしい」と前崩れを願った。