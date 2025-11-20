長嶋茂雄さん（享年８９）は生前、２００１年９月３０日の監督勇退あいさつを報じた１面の写真をとても気に入っていた。この有名な１枚は今年８月１６日の追悼試合（阪神戦）でキービジュアルの一つに選ばれ、２１日のお別れの会（ともに東京Ｄ）でも展示される。原稿を減らし、写真を中心に構成した当時としては画期的なレイアウト。制作の裏側を撮影した軍司敦史写真部長（５６）、当日の本戸辰男デスク（故人）、長嶋さんの言