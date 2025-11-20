ラヴァンダは田中（レースは岩田望）を背に坂路へ。持ったまま4F50秒5（1F11秒8）と1番時計を叩き出した。中村師は「やれば動くタイプだけど動きは問題なく順調ですよ」と好感触を伝えた。前走アイルランドTは中団から脚を伸ばし、重賞初制覇を飾った。「外を回って強い勝ち方だけど牝馬限定ですから。一線級の牡馬を相手にどこまでやれるか」とチャレンジ精神を強調した。