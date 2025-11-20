テレビ朝日の荒井理咲子アナウンサーが２０日までに自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。荒井アナはインスタグラムに「今日は冷えますね今週もありがとうございました！土曜日によろしくお願いいたします」とつづり、パンツスタイルの衣装を披露。黒と茶色の落ち着いた色のジャケットに秋らしいトーンの赤色のパンツを合わせた対比の美しいコーデを見せた。この投稿にファンからは「今日もかわいいです」「めっ