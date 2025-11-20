オフトレイルは開門直後の坂路でリズム重視。回転力のある走りでスイスイ駆け上がり、4F53秒4〜1F12秒2を馬なりで刻んだ。吉村師は「やり過ぎず、ちょうど良かった。体に厚みが出て、状態は上向いたように感じる」と満足げ。レコードVの前走スワンSを含め、京都は【3・3・1・0】と相性がいい。「（差しが利く）今の京都の馬場は合いそう。マイルでも展開が向けば」と語った。