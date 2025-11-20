マリナーズの会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏が、都内で「CW―X×イチローover51世代のためのスポーツテスト」を開催した。運動から離れた51歳以上の参加者にコンディショニングの重要性などを伝えた。先月で52歳となったが、10年後の目標に「またこうして皆さんと体を動かして。イチローって何歳だっけ？と検索されたい」と語り、トレーニングの強度や疲労回復力は現役時代以上という。近年は料理にはまり