マジックサンズは坂路へ。鞍上に武豊の姿。4F56秒2〜1F12秒5の遅い時計で流したが、これは意図するもの。人馬の距離を縮めるために有効だった。武豊は「今朝は速くならないことが課題。落ち着いて折り合っていた」と満足げ。10着に敗れた前走富士Sは「ポジションを取ろうと動いたら掛かった」と振り返り「今回はポジションを気にせずに。力はあるから」と反攻を誓った。