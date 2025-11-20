昨年3着のウインマーベルはWコース併せ馬で直線スムーズに加速。馬なりで6F85秒1〜1F11秒6をマークし、僚馬ゴールドブリーズ（7歳障害オープン）に半馬身先着した。深山師は「先週しっかりやったので無理せず。それでも気合乗りはいい。前向きさもある」と満足。「以前よりマイル寄りの馬になってきたから距離は大丈夫。大きいところを獲らせてあげたい」と戴冠を願った。