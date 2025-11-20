2冠牝馬チェルヴィニアはWコース3頭併せで6F85秒7〜1F11秒8をマーク。実戦形式の調教でスイッチを入れた。木村師は「落ち着いて、折り合いがついて、ゴールまで頑張ってくれればと思っていたが、うまくいった」とひと安心。昨年の秋華賞以降、勝ち星から遠ざかっているが「今までやってきたことが間違っている、という前提のもと、中間は調整した」と一変に期待した。