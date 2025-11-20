俳優の福山雅治（56）と大泉洋（52）が19日、六本木の東京ミッドタウンで「映画ラストマン―FIRSTLOVE―」（監督平野俊一、12月24日公開）の特製クリスマスツリーの点灯式に出席した。全盲のFBI捜査官と孤高の刑事のバディが難事件に挑む、TBSの人気ドラマの映画化。ツリーだけでなく敷地全体がライトアップされ、福山は「こんなに華やかなんだ」と感嘆の面持ち。大泉は「これを俺がつけたんだと思うと自慢できる」とドヤ