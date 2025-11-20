ワイドラトゥールは北村友を背に坂路で僚馬アメリカンビヨンド（3歳1勝クラス）と併せて、4F56秒1〜1F12秒8を馬なりで刻んだ。半馬身遅れたものの、鞍上は「時計は遅かったけど、もう出す必要はないかなと。雰囲気が良く、この馬にしては落ち着いているのが何より」と伝える。前走スワンSは中団から差して2着。「京都はいいし、うまく流れがかみ合えば」と意気込んだ。