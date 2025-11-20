カンチェンジュンガは藤岡を背に坂路4F54秒1〜1F12秒0。2週続けてシャドーロールを着けて追い切った。庄野師は「大きく変わった面はないが、ラストはしっかり反応していた。体調もいい」と合格点を与えた。キャリア22戦目でマイル初起用。「前半いい位置を取って道中は脚をためる形で運びたい。ベストは千四だけど外回りで決め手を生かせれば、と思う」とイメージした。