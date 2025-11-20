シャンパンカラーの最終リハは坂路で強めに追われ、4F52秒8〜1F12秒1を計時。またがった田中剛師は「コンディションや動きはいいです。先週もやっているのでね」と好感触を伝えた。一方で「近走は中団からやや後ろを追走できていれば、という内容でしたから」と、鍵を握るゲートも入念に確認。一昨年のNHKマイルC以来、2年半ぶりの勝利に向けて調整に余念はない。