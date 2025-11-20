ロングランはWコースで軽めの単走。6F83秒4と全体時計こそ目立つものではなかったが、ラスト1Fは馬なりで11秒9と鋭い伸びを見せた。小島助手は「先週で（馬は）できているし、調整程度だったけど動きは言うことない。心身ともにいい状態」と仕上がりに納得。前走・毎日王冠は8着に敗れたが「悲観する内容ではなかった。今回の方が条件は合っている」と巻き返しに期待した。