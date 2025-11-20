ガイアフォースは坂路単走で4F55秒0〜1F12秒4。パワフルな脚さばきで駆け上がった。杉山晴師は「先週しっかりやっているので今朝は時計を求めず、しまいを伸ばす調整。プラン通りに仕上がった」とうなずく。前走富士Sは22年セントライト記念以来、3年1カ月ぶりの勝利。「好位から運ぶという違った一面の競馬を見せてくれた。京都外回りは間違いなく合う」と舞台を歓迎した。