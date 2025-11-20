栗東滞在の関東馬アスコリピチェーノはCWコースで意欲的な併せ馬。ブルーマエストロ（3歳2勝クラス）を3馬身先行させ、直線鋭い伸び脚で頭差先着。6F80秒4〜1F11秒2に、黒岩師は「楽な動きの中で時計を出せている」と納得の表情。体質強化に伴って中間は坂路2本追いなどを取り入れ、乗り込み量が増加。「今の充実度から、良い走りをお見せできると思う」と力強かった。