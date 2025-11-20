トウシンマカオはWコース単走でパワフルな走り。15秒1→13秒8→12秒9→12秒0→11秒7（5F65秒5）の加速ラップをマークし、好調をアピールした。「馬自体の体調は問題はない。仕上がりは良好です」と高柳瑞師も動きに満足げ。「距離の融通は利くようになってきている。春は千四でいい形で勝っているし、右回りなら千六でも頑張れるはず」と条件替わりをプラスに捉えた。