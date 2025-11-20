◇大相撲九州場所11日目（2025年11月19日福岡国際センター）錦富士が藤ノ川を押し出し、勝ち越しを決めた。142年続く青森県出身幕内力士の伝統が来場所、番付を上げて継続されることが確定した。「明日も土俵に立てるのがありがたい。残り全部勝つつもりで頑張りたい」。取組後、あいさつ以外で言葉を交わした記憶がないという同郷の西岩親方（元関脇・若の里）から「記録をつないでくれてありがとう」と声をかけられた。3