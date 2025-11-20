プロ野球のオーナー会議が19日、都内で開かれ、今季の平均が3時間5分だった試合時間の短縮について、3時間を切ることを目標に検討を進めていくことを確認した。議長を務めた日本ハム・井川伸久オーナーは「きびきびとした試合を推進する」と説明。24年途中から2軍戦で実施中の投球間隔を計測する無走者時の「ピッチタイマー」は来季は間隔を15秒から12秒に変更し、違反による罰則はないが指導は周知徹底する。1軍での導入は