◇大相撲九州場所11日目（2025年11月19日福岡国際センター）横綱・大の里は小結・隆の勝に引き落とされて2連敗。2敗は大の里、豊昇龍、安青錦の3人、3敗は義ノ富士、時疾風、錦富士の3人で、混戦模様となってきた。大の里は横綱昇進後、初の2連敗を喫した。隆の勝の喉輪で上体を起こされ「下半身が伸び切ってしまった。攻めていけなかった」と左足が流れてバランスを崩し、引き落とされた。髪を洗い、化粧まわしも変更する