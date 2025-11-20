女子ゴルフの大王製紙エリエール・レディースは20日から4日間、愛媛・エリエールGC松山で開催される。メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は19日、プロアマ戦で最終調整し「なるようにしかならない。今週はゴルフを楽しんでやりたい」と語った。前週の伊藤園レディースは最終日に首位で折り返したが、8位に終わり初の年間女王確定を逃した。今大会では同ランク2位の神谷そらが優勝しても、佐久間が単独25位以内に