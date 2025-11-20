アイドルグループ「Juice＝Juice」が19日、東京・日本武道館で全国ツアー最終公演を行った。約1万人のファンの前で33曲をパフォーマンス。最新曲「盛れ！ミ・アモーレ」を本編の最初と最後で2回披露する構成で大きく盛り上げた。今回のツアーは各公演ごとに1人だけソロ曲を披露する“クイーン”になれることが特徴。この日はリーダー段原瑠々（24）が「全員がクイーンになります！」と宣言し、11人全員がそれぞれソロ曲を歌