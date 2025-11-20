ジャスティンパレス（牡6＝杉山晴）は昨年の当レース（5着）以来のコンビ再結成となるC・デムーロを背にCWコースへ。シャドウフューリー（5歳オープン）を5馬身追走して併入した。6F84秒0〜1F11秒5。鞍上は「いい意味で昨年と変わらない。追いかける形でよく動けていたし状態は良さそう」と好感触。続けて「去年も差のない競馬だったし、距離など条件は合っていると思う」と語った。