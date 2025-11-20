クロワデュノール（牡3＝斉藤崇）は2週連続で北村友が手綱を取り、CWコースで3頭併せ。センツブラッド（3歳オープン）とバステール（2歳新馬）を追いかける形で直線しっかり追われ、ゴール板時点では2馬身近く遅れた。6F83秒4〜1F11秒1。鞍上は「先週よりバランスは整ってきつつある。今日やったことで来週に向けて良くなってくると思う」と報告。斉藤崇師は「これでどこまで変わるか」と変わり身を期待した。