昨年2着同着のシンエンペラー（牡4＝矢作）は坂井を背にCWコースでいっぱいに追われて6F78秒9〜1F11秒4の好時計をマーク。矢作師は「いくらか内を回って時計は速くなったが、動き自体はいいなと感じた」と第一感を伝えた。肺出血のため、予定していた凱旋門賞を回避。「今年はイレギュラーなので、そこがどうか。治療を継続してやっているし、不安は0ではないが大丈夫だと思う」と話した。