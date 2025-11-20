歌手のDAIGO（47）が19日、都内でゲスト声優を務めるアニメ映画「きかんしゃトーマスサンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行」（12月12日公開）の完成披露上映会で舞台あいさつした。初アフレコに挑戦した子役の倉田瑛茉（5）の演技を、DAI語で「OYU」と表現。「“俺よりうまい”、上手でした」と賛辞を贈った。サンタにお願いしたいものを尋ねられると「競馬番組をやっているので、有馬記念の当たる予想を」と大人な回