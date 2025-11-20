きょうは広く晴れますが、北日本には低気圧や前線が接近してきます。このため、夕方以降は北海道や東北の日本海側を中心に雨や雪となるでしょう。また、関東の南にも小さな低気圧があり、午前中は千葉県や茨城県を中心に雲が出やすく、にわか雨がありそうです。上空の寒気がまだ残っているため、日中もきのうと同じくらいの冷え込みという所が多くなるでしょう。この先、ここ数日よりは比較的暖かい日が多くなりますが、来週中ごろ