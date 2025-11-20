「大相撲九州場所・１１日目」（１９日、福岡国際センター）横綱大の里が小結隆の勝に引き落とされ、昇進後初の連敗を喫した。デイリースポーツ評論家・元横綱武蔵丸の武蔵川親方は立ち合いの弱さを指摘し「優勝争いはこの先全然分からなくなった」と今後の展開を占った。関脇王鵬を寄り倒した横綱豊昇龍、安青錦が２敗で首位は３人。義ノ富士、錦富士、時疾風が１差で追う。◇◇優勝争いはこの先全然分からなくな