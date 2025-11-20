「大相撲九州場所・１１日目」（１９日、福岡国際センター）勢いは止まらない。義ノ富士は頭から当たり、右をのど元に伸ばして安青錦の体を起こした。そのまま、もろ手突きを２発。一気に突き出した。この日も熊本から親類が来場したご当地場所。初黒星をつけた大の里戦に続き、賜杯争いトップを圧倒。「突き切りました。自分の相撲が取れて良かった」。大歓声を受け、胸を張った。前日の取組後、同部屋の炎鵬、川副らと食