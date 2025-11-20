北朝鮮・朝鮮労働党の中央委員会（中央党）内部で、最近「青い絨毯（カーペット）の上に立つな」「殻を脱げ」という言葉が、幹部たちの合言葉のように広がっていると韓国のサンドタイムズが伝えた。北朝鮮では来年、「第9回朝鮮労働党大会」が開催される。大会を大々的に成功させるため、金正恩総書記はあらゆる分野で労働党幹部たちに成果を求めている。その結果、わずかな失策や指示違反でも苛烈な公開批判と人事処分が下される