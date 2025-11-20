◆大相撲▽九州場所１１日目（１９日、福岡国際センター）前日に初金星の東前頭５枚目・義ノ富士は、１敗の関脇・安青錦を突き出して勝ち越した。トップで２敗の大の里、豊昇龍、安青錦を１差で義ノ富士、錦富士、時疾風の平幕勢が追う白熱の展開となった。義ノ富士が新鋭同士の対決を制した。立ち合いから安青錦ののど元から肩口へ強烈な突っ張り。前傾姿勢が持ち味の相手の上体を起こして、一気に突き出した。「突き切るこ