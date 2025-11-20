ジャイアンツクッキングスタジオ開講！巨人が、退寮後の一人暮らしへのサポートを目的とした調理講習会を行うことが１９日、分かった。これまで栄養講習などは行ってきたが、調理まで行うのは初の試み。発案者の巨人・田中愛子管理栄養士は「寮生のうちから、選ぶ力や作る力を育て、少しでも自信をもって一人暮らしに移行できれば」と狙いを明かした。寮生は栄養士が考えた食事が提供されるため“食べる力”が必要だが、退寮