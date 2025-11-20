パドレスは１９日（日本時間２０日）、オールスターに２度選出され、サイ・ヤング賞受賞経験を持つランディ・ジョーンズさんが７５歳で亡くなったと発表した。パドレスは以下のように声明を発表した。「パドレスは深い悲しみで愛する左腕投手、ランディ・ジョーンズ（ＲＪ）氏の逝去を悼みます。ランディ氏は５０年以上にわたり球団の礎であり、パドレス初のサイ・ヤング賞受賞投手として輝かしい功績を残しました。１９９９