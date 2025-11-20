阪神の工藤泰成投手（２４）が１９日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季の４２０万円から倍増となる８４０万円でサインした。２４年度育成ドラフト１位で入団した右腕は３月に支配下選手登録をつかみ、１軍登板も経験した。マッスルボディーが自慢だが、藤川監督の「野球の筋肉を付けろ！」というゲキを受け、このオフは下半身強化を掲げ、筋肉改革を宣言した。（金額は推定）ライトグレーのスーツの上か