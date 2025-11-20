「ＤｅＮＡ秋季練習」（１９日、横須賀）ＤｅＮＡ・相川亮二監督（４９）が１９日、今オフに大相撲・九重部屋に“入門”するプランを明かした。この日、神奈川・横須賀市内で行われてきた秋季練習を打ち上げ。新監督として迎える初めてのオフ、“異業種交流”で監督としての視野や見聞を広めたい考えだ。「新たな視点というか、リーダーとして、親方としての考えみたいなものを、相撲部屋に行って勉強してみたいなと」。組織