「明治神宮野球大会・大学の部・決勝、青学大４−０立命大」（１９日、神宮球場）決勝が行われ、大学の部は青学大が４−０で立命大を下して、史上６度目、同大学では初の連覇を果たした。高校の部は九州国際大付が１１−１で神戸国際大付を圧倒し初優勝を飾った。九州地区は来春の選抜大会で神宮大会枠を獲得し、出場校は１増の５となる。来秋ドラフト上位候補で最速１５１キロ左腕の立命大・有馬伽久（がく）投手（３年・愛