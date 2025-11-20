ロッテからドラフト４位指名された桜井ユウヤ内野手（１８）＝昌平＝が１９日、さいたま市内で仮契約した。契約金４０００万円、年俸５６０万円で背番号は「５５」（金額は推定）。高校通算４９発のスラッガーは５５番という数字に目を輝かせた。「松井選手、村上選手がいてホームランバッターのイメージ。自分もそのような選手になりたい。期待に応えられるように」と笑顔がはじけた。将来的な目標を「ホームラン王」ときっ