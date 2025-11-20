阪神・豊田が巨人戦でのV犠飛が評価され、300万円増の1130万円でサインした。「これまでで一番1軍にいることができて、巨人戦で打てたことはうれしかった」。5月30日の広島戦でプロ初打点を記録すると、7月3日の巨人戦では9回裏無死満塁でマルティネスから犠飛を放ち、プロ初のサヨナラ打をマークした。自己最多33試合に出場し、4年目の今季は代打での打率も・350を記録。「でもトータルで結果は出ていない。もっとレベルアッ