高卒4年目の阪神・中川が、来季は2桁本塁打を目標に掲げた。「10本打ちたい」。ほぼ倍増となる1000万円でサインし、誓いを立てた。今季は、捕手から外野手に配置転換されたことで、初めて1軍を経験した。プロ初アーチを含む2本塁打をマーク。打率は・268を残した。ただし、シーズン終盤は「小さくまとまりすぎた」という後悔が残った。1軍レベルの鋭い変化球への対応に追われ、持ち味のフルスイングが影を潜めてしまった。オ