「明治神宮野球大会・大学の部・決勝、青学大４−０立命大」（１９日、神宮球場）決勝が行われ、大学の部は青学大が４−０で立命大を下して、史上６度目、同大学では初の連覇を果たした。来秋ドラフト１位候補の渡部海捕手（３年・智弁和歌山）が先制Ｖ３ランをマーク。中日からドラフト１位指名を受けたエースの中西聖輝投手（４年・智弁和歌山）と高校時代から続く抜群のコンビネーションで頂点に導いた。高校の部は九州国際