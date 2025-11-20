阪神・前川が、苦手の内角と“弱メンタル”の克服で逆襲を宣言した。契約更改交渉では100万円減の3100万円で一発サイン。不本意な1年を苦々しい表情で振り返った。「好不調が激しく1、2軍の行き来が多い1年でした」今季は開幕スタメンも打撃不振に陥り試合数、打率、本塁打、打点など昨年より軒並み数字を落とした。「メンタル的にも弱かったし、技術が足りないからメンタルも安定しない。一年やって弱点もたくさん突かれ