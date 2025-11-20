オーナー会議後に取材対応した楽天・森井社長は１９日、日本球界復帰を目指している前田について多くを語らなかった。複数球団が獲得調査を進めている中、一部で獲得調査の報道が出たが「本当ですか？逆に僕が聞きたいんですけど」と首をかしげた。また「まだちょっと、そこまでは詳しく聞いていない」と話すにとどめた。