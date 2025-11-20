◇W杯欧州予選C組スコットランド4ー2デンマーク（2025年11月18日スコットランド・グラスゴー）サッカーのスコットランド代表DFアンディ・ロバートソン（31＝リバプール）はW杯欧州予選最終節のデンマーク戦に先発フル出場し、4ー2の勝利に貢献。逆転でC組首位に浮上し、1998年以来となる28年ぶりのW杯切符を獲得。試合後、7月に交通事故で急死したリバプールのチームメートであった親友ディオゴ・ジョタさんとの思い出を語