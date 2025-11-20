来季2年目の早川は初の契約更改交渉に臨み、300万円増の720万円でサインした。昨秋の育成ドラフト3位入団ながら、7月中旬に支配下選手登録。8月27日のDeNA戦では初先発で5回無失点に抑えた。育成ドラフト入団新人の先発勝利はプロ野球4人目で、球団初の快挙を成し遂げるなど2戦2勝。今季はウエスタン・リーグでも8勝（1敗）を挙げ、球団選定のファーム年間最優秀選手に輝いた。「支配下に上がって1軍で投げることを目標にして