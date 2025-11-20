巨人・山口寿一オーナー（６８）が１９日、都内で行われたオーナー会議後に取材対応し、「長嶋茂雄賞」の来季創設が決まったことを歓迎した。今年６月に８９歳で死去した長嶋茂雄さんについて、同オーナーは７月のオーナー会議で長嶋さんの名を冠した賞の創設への構想を明かしていた。「みなさんに賛同いただき長嶋茂雄賞を設けることができたのはありがたい。長嶋さんの功績を末永く伝えていける」と実現に感謝。受賞第１号は