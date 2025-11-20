阪神・高寺は会見中、最初から最後までニコニコしていた。球団事務所で契約更改交渉に臨み、650万円からほぼ3倍増の2000万円でサイン。内、外野守れるユーティリティープレーヤーを評価され、「結構、上げてもらいました」と表情が緩みっぱなしだった。5月13日の新潟でのDeNA戦でプロ初本塁打。9回2死走者なしから値千金の同点ソロを放つ離れ業をやってのけた。「やっぱりプロ初ホームランは一番印象に残っています」。打撃セ