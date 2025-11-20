「第30回東スポ杯2歳S」の最終追いが美浦トレセンで行われ、ラストスマイル（牡＝本間）は杉原を背にWコース併せ馬で調整した。直線は強めに追われ、5F67秒7〜1F11秒9。僚馬ニシノインヴィクタ（4歳1勝クラス）と併入した。鞍上は「動き、息は良かった。最後はしっかり反応してくれた」と好感触。続けて「広いコースの方がいいタイプ。逃げなくても問題ない。素質はかなりあります」と能力にも太鼓判を押した。