韓国の女性５人組グループ・ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭが１８、１９日に初の東京ドーム公演「２０２５ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭＴＯＵＲ‘ＥＡＳＹＣＲＡＺＹＨＯＴ’ＥＮＣＯＲＥＩＮＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」を開催し、２日間で計８万人を動員した。初ワールドツアーのアンコール公演として、デビュー３年６カ月でたどり着いた夢のステージ。最高のビジュアルと各地で磨き上げた抜群のパフォーマンスで魅せ、ＦＥＡＲ