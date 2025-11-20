資源エネルギー庁は石油製品価格の調査結果を発表しました。新潟県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均価格は先週から3.8円下がり、168.7円でした。2週連続の値下がりで、170円を下回ったのはおととし11月27日以来、約2年ぶりです。ガソリンの暫定税率は年内に廃止される見通しですが、廃止を待つ消費者の買い控えを避けるため、政府は11月13日から段階的に石油元売り会社への補助額を5円ずつ引き上げていて