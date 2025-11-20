小学校の入学前に、就学時健康診断などがある時期となりました。ランドセルも届き、そろそろ本格的に来年の入学準備をしている方も多いのではないでしょうか。ランドセルは色やデザインが多様化した今、選ぶ楽しさが増えた一方で、家族の価値観の違いが表面化しやすいことも。とくに義母や親戚の立場が絡むと“ランドセル選び”がトラブルになることもあるようです。エピソード1：＜義母はランドセル代5万出せ？＞息子の彼女に「い